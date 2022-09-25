В Херсоне после ракетного удара по гостинице погиб бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко

«По предварительным данным, зафиксировано одно попадание из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, в которой жили обычные гражданские, без оружия, никакой техники», — сказал представитель экстренных служб.
По данным оккупационной администрации Херсонской области, в здании находились журналисты, освещающие «референдум». РИА Новости утверждает, что в гостинице проживала группа RT, никто из журналистов не пострадал.
Алексей Журавко — бывший депутат Верховной рады Украины от «Партии регионов». По открытым данным, у него с рождения была инвалидность — не было правой ноги и левой руки. В 2015 году Журавко уехал в Россию. Весной 2022 года он приехал в Херсонскую область.
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