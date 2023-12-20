В Херсоне несколько человек ранены в результате обстрела

Вечером вторника, 19 декабря, Херсон попал под обстрел российских военных, сообщил начальник городской военной администрации Роман Мрочко. Девять человек, в том числе четверо детей, получили ранения, добавил он.

Пятерым пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации они отказались, отметил Мрочко.

Налет беспилотников на столицу

В тот же вечер Киев подвергся очередной воздушной атаке с применением беспилотных летательных аппаратов, заявил руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко. По предварительной информации, беспилотники типа Shahed прилетели в столицу с южного направления, из акватории Черного моря.

Все дроны были поражены силами противовоздушной обороны еще на подлете к городу, подчеркнул Попко. По его словам, обошлось без жертв и разрушений.

Представитель столичных властей не назвал точное число атаковавших Киев БПЛА, призвав дождаться отчета Воздушных сил ВСУ.