В оккупированных российскими военными районах Херсонской и Запорожской областей запустили ускоренную процедуру выдачи российских паспортов.Как сообщил во вторник, 31 мая, вице-премьер России Марат Хуснуллин, выдача началась накануне. Заявки на получение паспортов, по его словам, подали более 50 человек. До российского вторжения в Херсонской области проживали более 1 млн человек, в Запорожской - более 1,6 млн человек.

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Накануне "Интерфакс" сообщил об открытии в запорожском Мелитополе первого подразделения российской Федеральной миграционной службы (ФМС). "Упрощенная процедура" выдачи российских паспортов не подразумевает отказа от украинского гражданства, сообщили "Интерфаксу" в администрации города, назначенной Россией.

Раздача российских паспортов на оккупированных территориях

Член "главного совета военно-гражданской администрации" Запорожской области Владимир Рогов, назначенный российскими властями, ранее заявил, что область "возьмет курс на вхождение в состав России". "Будущее у Запорожской области может быть только одно - она должна быть в составе России, должна стать полноценным субъектом Российской Федерации", - сказал Рогов. Об этом говорил и назначенный Россией "замглавы военно-гражданской администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов.

25 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме жителей Запорожской и Херсонской областей в российское гражданство. При этом, объявляя о вторжении в Украину, Путин заявлял, что в планы Кремля "не входит оккупация украинских территорий".