По данным финских СМИ, на месте происшествия были задержаны четыре человека, впоследствии их отпустили. Демонстрация, во время которой была сожжена фотография Эрдогана, была организована группой активистов "За Курдистан".

Полиция Хельсинки проводит расследование по статье об оскорблении чести и достоинства — по словам старшего инспектора Хейкки Поролы, "сожжение фотографии человека, личность которого установлена, может быть квалифицировано как преступление".

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Задержанных также подозревают в неподчинении требованию должностного лица. В свою очередь, активисты утверждают, что стражи правопорядка были настроены агрессивно и даже распылили перцовый аэрозоль в сторону одного из демонстрантов. В полиции финской столицы заявили, что им ничего не известно о таком инциденте.

Это не первая подобная акция в Финляндии за последнее время. В начале февраля в городе Оулу состоялась прокурдская демонстрация, участники которой несли чучело, изображавшее Эрдогана и снабженное табличкой со словом "террорист".

21 января лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан в ходе акции у турецкого посольства в Стокгольме произнес речь, осуждающую ислам, а затем сжег Коран. В Турции в ответ заявили, что приостановят рассмотрение шведской заявки на вступление в НАТО. Впрочем, Анкара и ранее неоднократно выдвигала дополнительные требования для ратификации договоров о присоединении страны к альянсу, а спустя несколько недель заявила о готовности возобновить переговоры.

Финляндия изъявила желание вступить в НАТО одновременно с Швецией, но в последнее время обсуждается возможность разделения их совместной заявки из-за позиции Анкары. Для ратификации соглашения о расширении альянса требуется согласие всех 30 его членов — пока что его не дали только Турция и Венгрия.