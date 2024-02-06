В Харьковской области в результате ракетного обстрела погиб младенец

Также из-под завалов спасатели эвакуировали трёх женщин, среди них – мать погибшего младенца. У всех пострадавших взрывные травмы и осколочные ранения, их госпитализировали, добавил Синегубов.

Помимо отеля в результате ракетного удара в Золочеве повреждены семь частных домов, 19 объектов гражданской инфраструктуры, два административных помещения и несколько автомобилей.

Российские военные не комментировали обстрел.

В то же время Минобороны России заявило, что в ночь на вторник была отражена атака семи украинских беспилотников самолётного типа. Все дроны были перехвачены над территорией Белгородской области, утверждает военное ведомство.