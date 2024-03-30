В Харьковской области полностью разрушена Змиевская ТЭС

В результате российского ракетного удара 22 марта Змиевская ТЭС в Харьковской области была полностью разрушена, сообщила государственная энергогенерирующая компания "Центрэнерго" в пятницу, 29 марта.

"Уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование. Степень разрушения разная, от полного - до значительного. Сейчас на предприятии идет разбор завалов и нет доступа к большей части оборудования", - говорится в заявлении "Центрэнерго".

Пока что у работников нет возможностей более точно оценить масштаб повреждений. "Точные цифры относительно суммы, необходимой для восстановления, а также прогнозов относительно времени ремонтов - нет", - подчеркнули в компании. Министр энергетики Украины Герман Галущенко в ходе посещения ТЭС заявил, что бюджет для восстановления станции в фонде поддержки энергетики есть.

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