В Харьковской области погиб российский активист Дадин, воевавший на стороне ВСУ

„С самого начала войны он пытался попасть на фронт, бороться с путинизмом. Легион „Свобода России“ сначала его не принял в свои ряды, и тогда Ильдар вступил в ряды Сибирского батальона“, - написал Пономарев в Facebook. По его словам, Дадин перешел в Легион „Свобода России“ в декабре 2023 года.
„Ганди не дожил до нашей победы, но я уверен, что уголовная статья его имени будет отменена, зато в российских городах появятся улицы Ильдара Дадина“, - заявил Пономарев. Он также пообещал сообщить подробности после окончания боевых действий на этом направлении.
Официально пресс-служба Легиона „Свобода России“ также отказалась комментировать изданию SOTA сообщение о гибели Дадина до окончания текущей операции. Собеседник издания The Insider в Легионе подтвредил эту информацию.
Накануне вечером о гибели Дадина в Харьковской области написала в соцсети X журналистка Ксения Ларина. Позже в комментарии Telegram-каналу SOTA она уточнила, что ей об этом рассказал бывший вице-президент „Газпром-банка“ Игорь Волобуев, который также воюет в рядах ВСУ. Он в свою очередь узнал о гибели Дадина от его однополчанина, добавила Ларина.
Борьба Дадина против властей РФ
Оппозиционный активист Ильдар Дадин стал первым россиянином, осужденным по введенной в 2014 году статье УК РФ о неоднократном нарушении правил проведения митингов - после этого статью назвали „дадинской“. В декабре 2015 года гражданский активист получил по ней три года колонии, позже этот срок был сокращен на полгода. Резонансным стал рассказ Дадина о пытках в колонии. В феврале 2017-го Дадин вышел на свободу, а в 2023 году уехал в Украину, чтобы вступить в ВСУ.
В интервью „Медиазоне“ он пояснил, что выступает „изначально против насилия“, но на данный момент не видит смысла в ненасильственном сопротивлении путинскому режиму. „Я должен противостоять преступлениям России - убийствам, пыткам, изнасилованиям, грабежам. Крайняя форма, чтобы остановить убийц - это убить убийцу. Если я не буду останавливать массовые убийства, я буду их соучастником“, - заявил активист.