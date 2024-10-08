В Харькове в результате ракетного удара ранен 21 человек

В Харькове в результате российского удара по промышленному предприятию во вторник, 8 октября, пострадал, по последним данным, 21 человек, сообщил мэр города Игорь Терехов. Под завалами могут находиться два человека, их ищут.

После удара начался пожар. Среди пострадавших 16-летний подросток. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии, написал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Удар ракетой „Искандер“

Минобороны РФ пока не комментировало удар по Харькову. Российские провоенные блогеры пишут, что он был нанесен ракетой „Искандер“. Власти Харькова сообщают, что ударов было несколько.