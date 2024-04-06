В Харькове в ходе ночной атаки РФ погибли шесть человек

В результате удара России по Харькову в ночь на субботу, 6 апреля, в Шевченковском районе города погибли шесть человек. Еще десять ранены, сообщил мэр Игорь Терехов.

"Прилет" шахедов пришелся по жилой застройке - повреждены по меньшей мере 9 многоэтажек, три общежития, ряд административных зданий, магазин, АЗС, СТО и 10 авто", - говорится в его посте в Telegram.

По данным командования Воздушными силами ВСУ, всего за ночь Россия задействовала 32 БПЛА для атак на Украину. Силам ПВО страны удалось сбить 28 беспилотников. Кроме того, утром 6 апреля ВС РФ запустили по Украине шесть крылатых ракет разных типов: три С-300 из Белгородской области, две Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации из Саратовской области и одну ракету "Калибр" из акватории Черного моря.

Атаки России на Харьков