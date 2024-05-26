В Харькове растет число жертв удара по гипермаркету

Зеленский вновь призвал мировых лидеров оказать достаточную поддержку в виде ПВО, необходимость в которой особо остро ощущает на себе Харьков в последние недели. "Когда мы говорим лидерам мира, что Украине нужно достаточно защиты ПВО, когда мы говорим, что нужна реальная решимость - для разрешения защищать жизни наших людей именно так, как это будет эффективно, чтобы российские террористы не могли даже приблизиться к нашим границам, - мы говорим о том, как буквально не допустить подобных террористических ударов", - написал президент.