В Харькове растет число погибших в результате атаки РФ

По данным командования Воздушными силами ВСУ , всего за ночь Россия задействовала 32 беспилотных летательных аппарата для атак на Украину. Силам ПВО страны удалось сбить 28 беспилотников. Кроме того, утром 6 апреля ВС РФ запустили по Украине шесть крылатых ракет разных типов: три С-300 из Белгородской области, две Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации из Саратовской области и одну ракету "Калибр" из акватории Черного моря.

Сутками ранее, в ночь на 5 апреля, Игорь Терехов сообщил, что при атаке России на Харьков один из дронов Shahed попал в 14-этажную многоэтажку, что привело к разрушениям квартир на нескольких этажах. В общей сложности погибли четыре человека, в том числе трое спасателей, убитых во время повторной атаки на жилой дом в другом месте. "Также среди пострадавших оказалась медсестра экстренной медицинской помощи, которая вместе с бригадой прибыла на место событий для оказания помощи. Общее же количество раненых различной степени тяжести двенадцать", - написал градоначальник в Telegram.