В Харькове ракета попала в жилой дом

Одна из ракет попала в пятиэтажный дом, рассказал глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов. В результате разрушены этажи с третьего по пятый, произошел пожар.
Как уточнили в полиции, один из погибших был обнаружен на территории соседнего с домом предприятия, куда также попал боеприпас.
Синегубов сообщил, что российские военные применили тактику двойного удара: обстреляли повторно после прибытия на место медиков и спасателей. В результате был ранен один медик, повреждена машина скорой помощи.
По данным прокуратуры, российские военные обстреляли Харьков ракетами С-300 и С-400 с территории Белгородской области. Всего было запущено пять ракет, одна ракета попала в пятиэтажный жилой дом, другие упали рядом. Повреждено более 20 многоэтажных жилых домов, разрушено частное предприятие.
Как сообщил командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук, российские военные в ночь на 31 мая атаковали территорию Украины четырьмя беспилотниками типа "Шахед" и нанесли удар по Харькову пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, а по Киеву — крылатой ракетой "Искандер-К".
По его словам, ВСУ сбили четыре дрона в пределах Киевской, Запорожской, Днепропетровской областей, а также крылатую ракету в Киевской области.
Украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила, что в результате утреннего обстрела со стороны России в одном из районов Киева обломками сбитых ракет была уничтожена трансформаторная подстанция. Некоторые районы города остались без электричества.
Харьковская область ежедневно подвергается ракетным обстрелам и авиаударам на фоне наступления российских войск на северо-востоке. В ночь на 30 мая российские военные выпустили по Харькову и области в общей сложности восемь зенитных управляемых ракет. Пострадали семь человек. 25 мая в результате ракетного удара в гипермаркете "Эпицентр" возник масштабный пожар, погибли 19 человек.