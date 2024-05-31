В Харькове ракета попала в жилой дом

По данным прокуратуры, российские военные обстреляли Харьков ракетами С-300 и С-400 с территории Белгородской области. Всего было запущено пять ракет, одна ракета попала в пятиэтажный жилой дом, другие упали рядом. Повреждено более 20 многоэтажных жилых домов, разрушено частное предприятие.

Синегубов сообщил, что российские военные применили тактику двойного удара: обстреляли повторно после прибытия на место медиков и спасателей. В результате был ранен один медик, повреждена машина скорой помощи.

Как уточнили в полиции, один из погибших был обнаружен на территории соседнего с домом предприятия, куда также попал боеприпас.

Одна из ракет попала в пятиэтажный дом, рассказал глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов. В результате разрушены этажи с третьего по пятый, произошел пожар.

Как сообщил командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук, российские военные в ночь на 31 мая атаковали территорию Украины четырьмя беспилотниками типа "Шахед" и нанесли удар по Харькову пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, а по Киеву — крылатой ракетой "Искандер-К".

По его словам, ВСУ сбили четыре дрона в пределах Киевской, Запорожской, Днепропетровской областей, а также крылатую ракету в Киевской области.

Украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила, что в результате утреннего обстрела со стороны России в одном из районов Киева обломками сбитых ракет была уничтожена трансформаторная подстанция. Некоторые районы города остались без электричества.