В Харькове при ракетном ударе пострадали многоэтажные дома

В результате российского ракетного удара, нанесенного в ночь на среду, 24 апреля, по Харькову, зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры, сообщили местные власти.

В частности, по словам председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова, по предварительной информации, повреждены административные помещения, много стекол выбито в четырех многоквартирных домах, в них также повреждена внешняя отделка.

При обстреле легко пострадали два человека, им оказана медицинская помощь на месте. Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что оба пострадавших получили осколочные ранения в результате "целенаправленного удара по жилому комплексу в Шевченковском районе".