В Харькове при повторном ударе дронов погибли спасатели

Представители харьковских властей указывают, что Россия нанесла повторный удар по городу во время работы сотрудников чрезвычайных служб в районе первой атаки. По данным Терехова, при этом погибли трое спасателей, приехавших ликвидировать последствия обстрела жилых домов. Кроме того, во время повторной атаки один сотрудник ГСЧС был ранен, пострадала техника.

Четвертая погибшая, судя по сообщениям главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, - гражданская женщина. Глава ОВА уведомил, что после российских атак три человека были госпитализированы в медучреждения, а один из раненых находится в тяжелом состоянии.