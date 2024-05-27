2024.05.27 09:43

В Харькове объявлен траур по жертвам российского удара

 
Deutsche Welle
Charkive esantis prekybos centras „Epicentr“ buvo apšaudytas
Charkive esantis prekybos centras „Epicentr“ buvo apšaudytas
ФОТО: Zuma Press / Scanpix

27 мая объявлено в Харькове днем траура в связи с большим числом жертв удара РФ по гипермаркету. По данным областной администрации, погибли 16 человек, по данным облпрокуратуры - 14. Десятки человек получили ранения.

27 мая объявлено в Харькове днем траура в связи с большим числом жертв удара по строительному гипермаркету "Эпицентр", который армия РФ нанесла двумя днями ранее. Соответствующее распоряжение подписал в воскресенье, 26 мая, мэр города Игорь Терехов.

"В знак скорби по погибшим 25 мая в результате вражеского удара по объекту гражданской инфраструктуры на зданиях и сооружениях местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций будет приспущен государственный флаг с черной лентой. Также будет запрещена развлекательная музыка на рынках, в заведениях торговли, общественного питания и т.д.", - говорится в сообщении Харьковского горсовета.

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