В Харькове объявлен траур по жертвам российского удара

27 мая объявлено в Харькове днем траура в связи с большим числом жертв удара по строительному гипермаркету "Эпицентр", который армия РФ нанесла двумя днями ранее. Соответствующее распоряжение подписал в воскресенье, 26 мая, мэр города Игорь Терехов.

"В знак скорби по погибшим 25 мая в результате вражеского удара по объекту гражданской инфраструктуры на зданиях и сооружениях местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций будет приспущен государственный флаг с черной лентой. Также будет запрещена развлекательная музыка на рынках, в заведениях торговли, общественного питания и т.д.", - говорится в сообщении Харьковского горсовета.