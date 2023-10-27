В ХАМАС заявили, что отнесутся к запросу о заложниках из России "более внимательно"

«Большинство израильтян являются обладателями каких-то еще гражданств: России, США, Франции, Испании, Италии, и многие страны обращались к нам с просьбой в отношении их граждан, удерживаемых в секторе Газа, в том числе русские друзья. К этому запросу из России мы относимся более положительно и внимательно, чем к другим, в силу характера отношений с Россией», — цитирует агентство Абу Марзука.

В результате нападения ХАМАС на Израиль погибли не менее 20 граждан России. В заложниках в секторе Газа, предположительно, находятся еще три российских гражданина, имеющие также израильское гражданство, говорил ранее в четверг посол России в Израиле Анатолий Викторов.

Израиль раскритиковал Москву за то, что она приняла делегацию ХАМАС — через день после того, как Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую боевиков за нападение 7 октября.