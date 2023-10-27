В ХАМАС заявили, что не освободят заложников без прекращения огня

По словам Абу Хамида, ХАМАС заявил о своем намерении освободить «гражданских пленных» еще с первых дней войны, но ему нужно время, чтобы найти всех, кто оказался в заложниках в секторе Газа 7 октября.

«На оккупированные в 1948 году территории вошли сотни граждан и десятки боевиков различных палестинских группировок и после падения израильской дивизии „Газа“ они захватили десятки человек, большинство из которых мирные жители, и нам нужно время, чтобы найти их в секторе Газа, а затем освободить», — цитирует представителя ХАМАС газета.

Представитель ХАМАС заявил, что для выполнения этой задачи нужна спокойная обстановка. «В результате израильских бомбардировок на данный момент погибло 50 заключенных», — утверждает он.