В ГУР Украины сообщили об использовании Starlink военными РФ

Об использовании россиянами систем Starlink в последние дни сообщали СМИ со ссылкой на источники. Собеседники онлайн-журнала Defense One рассказали, что Вооруженные силы РФ впервые начали использовать систему Starlink для связи несколько месяцев назад и делают это по всей протяженности фронта. Другой источник журнала утверждает, что масштабы использования Starlink российской армией продолжают расти. Сегодня насчитывают десятки станций, и если их количество будет исчисляться сотнями, украинским военным станет "трудно жить", оценил ситуацию источник.

По словам представителя ГУР Украины Андрея Юсова, россияне все активнее используют терминалы Starlink на войне. "Да, зафиксированы случаи использования российскими оккупантами данных устройств. Это начинает приобретать системный характер", - заявил он.

В ГУР утверждают, что подтвердили использование Starlink россиянами благодаря радиоперехватам разговоров военных. Для налаживания доступа к интернету терминалы Starlink установили, например, в подразделениях 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в Донецкой области.

По информации издания ComNews, Starlink не работает на территории России, но его сигнал доступен в непризнанных "ЛНР" и "ДНР", а также в Запорожской и Херсонской областях. Участник рынка спутниковой связи, знакомый с ситуацией, сообщил журналистам, что сейчас поставки Starlink в РФ "идут буквально тоннами" из ОАЭ.

Starlink отрицает ведение бизнеса с РФ и продажи в ОАЭ

8 февраля в официальном аккаунте Starlink в соцсети X заявили, что SpaceX не ведет бизнес с российским правительством или его военными. "Starlink не работает в России, что означает, что сервис не будет работать в этой стране. SpaceX никогда не продавала и не рекламировала Starlink в России, а также не поставляла оборудование в Россию. Если российские магазины утверждают, что продают Starlink для обслуживания в этой стране, они обманывают своих покупателей", - говорится в сообщении.