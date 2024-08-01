В Грузии вступил в силу закон об "иноагентах"

В Грузии в четверг, 1 августа, вступил в силу закон „О прозрачности иностранного влияния“, вызвавший массовые протесты в стране. Правовая норма обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие не менее 20 процентов своих доходов из-за рубежа, зарегистрироваться в Национальном агентстве публичного реестра.
Организации, на которые распространяется действия закона, обязаны ежегодно предоставлять Минюсту декларацию о доходах и расходах. Уклонение от этих требований грозит штрафом в размере 25 тысяч лари (около 8,5 тысячи евро).
Протесты в Грузии и иск президента в Конституционный суд
Принятие спорного закона с середины апреля сопровождалось протестами. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на документ вето, назвав его калькой с российского закона об „иноагентах“, однако правящая партия „Грузинская мечта“ преодолела вето главы государства благодаря своему большинству в парламенте.
Позднее Зурабишвили обратилась с иском в Конституционный суд. Между тем правительство Грузии утверждает, что закон об „иноагентах“ укрепит государственный суверенитет и уменьшит поляризацию в обществе.