2024.08.01 11:01

В Грузии вступил в силу закон об "иноагентах"

 
Deutsche welle
протесты в Грузии проитив закона об иноагентах
протесты в Грузии проитив закона об иноагентах
ФОТО: DAVID MDZINARISHVILI | EPA-ELTA

Закон „О прозрачности иностранного влияния“ требует регистрацию в органах власти организаций, получающих не менее 20 процентов средств из-за рубежа. Закон вызвал протесты в Грузии и критику ЕС и США.

В Грузии в четверг, 1 августа, вступил в силу закон „О прозрачности иностранного влияния, вызвавший массовые протесты в стране. Правовая норма обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие не менее 20 процентов своих доходов из-за рубежа, зарегистрироваться в Национальном агентстве публичного реестра.

Организации, на которые распространяется действия закона, обязаны ежегодно предоставлять Минюсту декларацию о доходах и расходах. Уклонение от этих требований грозит штрафом в размере 25 тысяч лари (около 8,5 тысячи евро).

Протесты в Грузии и иск президента в Конституционный суд

Принятие спорного закона с середины апреля сопровождалось протестами. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на документ вето, назвав его калькой с российского закона об „иноагентах“, однако правящая партия „Грузинская мечта“ преодолела вето главы государства благодаря своему большинству в парламенте.

Позднее Зурабишвили обратилась с иском в Конституционный суд. Между тем правительство Грузии утверждает, что закон об „иноагентах“ укрепит государственный суверенитет и уменьшит поляризацию в обществе.

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