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"Грузинская мечта" на местных выборах набирает около 47 процентов голосов. На втором месте - партия задержанного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Rinkimai Gruzijoje
Rinkimai Gruzijoje
© AP / Scanpix

В Грузии правящая партия "Грузинская мечта" лидирует на состоявшихся 2 октября выборах в местные органы власти. Согласно предварительным данным, она набирает 46,65% голосов по результатам подсчета бюллетеней почти со всех (99,92%) участков, сообщает ЦИК Грузии в воскресенье, 3 октября.

На втором месте - "Единое национальное движение" (ЕНД), основанное арестованным на днях в Грузии бывшим президентом Михаилом Саакашвили. Его партию поддержали 30,7% избирателей. На третьем месте с большим отрывом следует партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" с 7,8 % голосов. Всего в выборах участвовали 50 партий. Явка составила 51,92%, проголосовали более 1,81 млн избирателей.

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На выборах мэра Тбилиси, по подсчетам ЦИК, действующий глава администрации столицы, член партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе набирает 44,96%, однако этого недостаточно для победы в первом туре (требуется набрать более 50% голосов). Председатель ЕНД Ника Мелия заручился поддержкой 33,94% избирателей. На третьем месте - также представитель "Грузинской мечты", бывший премьер-министр Георгий Гахария (9,34%).

В Тбилиси уже назначен второй тур выборов мэра, который состоится 30 октября.

Выборы в Грузии как референдум

Оппозиция, включая Михаила Саакашвили, расценивают прошедшие выборы как референдум, который в случае, если правящая партия "Грузинская мечта" наберет менее 43% голосов, должен стать причиной для назначения досрочных парламентских выборов. Такое условие было внесено в соглашение по выходу из политического кризиса в Грузии, которое весной 2021 года было подписано при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля.

Этот документ долгое время отказывалась подписывать партия Саакашвили (ЕНД). Из-за позиции ЕНД "Грузинская мечта" в конце июля вышла из соглашения, заявив, что условие о назначении досрочных парламентских выборов на случай, если правящая партия не наберет 43% голосов, более недействительно.

Позднее, в начале сентября, ЕНД заявило, что присоединяется к соглашению. Несмотря на это, в "Грузинской мечте" заявили, что не намерены возвращаться к этому вопросу, соглашение больше не действительно, и никаких досрочных парламентских выборов назначаться не будет.

Михаил Саакашвили, вернувшийся накануне в Грузию и задержанный в Тбилиси, призвал своих сторонников собраться 3 октября на площади Свободы в Тбилиси.

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Deutsche Welle
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