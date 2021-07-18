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Оппозиция и журналисты требуют от премьера Грузии уйти в отставку, а от правительства - найти и наказать виновных в избиении сотрудников СМИ.
Gruzijos vėliava
Gruzijos vėliava
© AP / Scanpix

После нападений противников ЛГБТ-сообщества на журналистов в Грузии задержаны 120 человек. Такие данные премьер-министр Ираклий Гарибашвили привел в субботу, 17 июля. Необходимо как можно быстрее прояснить все обстоятельства и привлечь виновных к ответственности, отметил он.

В этот же день оппозиция и сотрудники нескольких СМИ провели очередную акцию протеста у здания парламента в Тбилиси. Они требовали отставки главы правительства и прояснения трагических событий.

Свыше 50 журналистов пострадали при нападении противников ЛГБТ-сообщества

Организация "Тбилиси прайд", защищающая права представителей ЛГБТ-сообщества, 5 июля планировала провести в центре грузинской столицы "Марш достоинства". Против этого категорически выступили представители радикальных групп, позиционирующие себя "защитниками традиционных ценностей".

Собравшиеся у здания парламента наиболее агрессивно настроенные противники ЛГБТ-сообщества начали нападать на журналистов, обвиняя их в поддержке представителей секс-меньшинств. В результате пострадали более 50 работников СМИ. Полиция не вмешивалась в происходящее.

Один из избитых, телеоператор телеканала "ТВ Пирвели" Александр Лашкарава, провел несколько дней в больнице. Вскоре после выписки он был найден мертвым в своей квартире. Смерть Лашкаравы стала поводом для массовых митингов оппозиции с требованием отставки правительства Грузии, на которое возложили ответственность за избиение сотрудников СМИ. Четыре грузинских телеканала на сутки прекращали вещание.

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Deutsche Welle

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