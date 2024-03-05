В Грузии начались военные учения "Троянский след -2024"

По информации Минобороны, в учениях в Грузии принимают участие подразделения командования специальных операций грузинских сил обороны, а также военнослужащие стран НАТО из США, Великобритании, Румынии, Польши и Испании. Согласно сообщению Минобороны, к учениям также подключатся резервисты территориальной обороны Национальной гвардии Грузии и представители волонтерских организаций.
В рамках учений грузинские военнослужащие вместе с представителями сил специальных операций стран-партнеров будут выполнять различные задачи на суше и на море на востоке и западе Грузии.
"Учения "Троянский след 2024" направлены на повышение оперативной совместимости между странами-участницами, обмен опытом и повышение уровня готовности. Силы обороны Грузии в третий раз участвуют в многонациональных учениях. Участвуя в международных учениях такого рода, Грузия укрепляет свои возможности сдерживания и стабильности, повышает свою обороноспособность и совместимость со странами-членами НАТО", — говорится в пресс-релизе грузинского Министерства обороны.
Как сообщает Посольство США в Грузии, военные учения "Троянский след 2024" продлятся две недели.
В этом году в Грузии совместно с Соединенными Штатами также запланировано проведение еще одних многонациональных учений - "Noble Partner" ("Достойный Партнер"), которые состоятся в стране уже в седьмой раз. Об этом говорилось в правительственной программе кандидата в премьер-министры Ираклия Кобахидзе, которого в феврале утвердили на пост нового премьера Грузии. В программе Кобахидзе также было сказано, что Грузия продолжит формирование киберкомандования в составе сил обороны, а также начнет в рамках сотрудничества с НАТО реализацию проекта по созданию киберлаборатории.
Несмотря на интенсивность контактов с НАТО, оппозиция в Грузии все равно сомневается я в желании правящей партии "Грузинская мечта" интегрироваться в НАТО, обвиняя правящую Грузией силу в пророссийской ангажированности.
Как отметил руководитель Центра изучения проблем безопасности и международных отношений Ника Читадзе в интервью для Русской службы "Голоса Америки", одного только проведения совместных со странами НАТО военных учений недостаточно для интеграции в альянс. Эксперт считает, что на данном этапе для Грузии основное препятствие на пути в НАТО - это "откат страны от демократии". Читадзе отмечает, что помимо совместимости военных сил страны с силами НАТО, для членства в альянсе в равной степени важным является и демократические стандарты НАТО, к достижению которых должна стремиться страна-аспирант. При этом на то, что в Грузии усугубились проблемы в сферах верховенства закона, также как и прав и свобод, указывают международные исследования, включая документы, подготовленные рядом правозащитных организаций, в том числе "Freedom House" и "Transparency International".
"У Грузии нет проблем с НАТО в плане военного сотрудничества, сегодня сложность, к сожалению, представляет политика властей, т.е. отсутствие решимости проводить реформы. Именно это отдаляет Грузию от альянса", — резюмировал Ника Читадзе.
Напомним, что большинство населения Грузии активно поддерживает членство страны в ЕС и Североатлантическом альянсе. Так, согласно результатам последнего опроса Международного республиканского института (IRI) (американской неправительственной организации, поддерживающей развитие политических партий, гражданского общества, свободных и справедливых выборов), осенью прошлого года 86% опрошенных IRI заявили о поддержке присоединения Грузии к ЕС, а 79% – к НАТО.