Организатор акции, профессор университета Георгий Мумладзе заявил журналистам, что участники передали администрации президента петицию с просьбой немедленно помиловать Саакашвили, сообщает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси.

Накануне более 500 женщин, в том числе широко известные в стране и за рубежом, направили открытое письмо Зурабишвили с аналогичной просьбой, призвав президента к милосердию. Ранее глава государства заявляла, что не помилует экс-президента.

Тем временем в защиту Саакашвили выступил российский оппозиционер Михаил Ходорковский. "Не фанат Саакашвили, но сейчас он политзаключенный и я на его стороне", – написал Ходорковский в твиттере.

На прошлой неделе Саакашвили направил письмо известному российскому общественному деятелю Марку Фейгину. Бывший президент написал, что был отравлен в тюрьме – якобы по приказу российского президента.

После этого послания департамент исполнения наказаний Минюста запретил Саакашвили отправлять письма.

Саакашвили отбывает шестилетний срок заключения по обвинению в превышении полномочий. В Грузии против него возбуждено ещё несколько дел – в том числе о незаконном пересечении границы в прошлом году. Тогда его задержали в Тбилиси и отправили в тюрьму. В мае Саакашвили перевели в гражданскую клинику.