В Греции при тушении лесного пожара разбился самолет

Крушение произошло у города Каристос. Как пишут греческие СМИ, на борту находились два пилота. Связь с ними установить не удалось — вероятно, экипаж погиб.

В Греции в последние дни установилась аномальная жара, в разных районах страны начались лесные пожары. Сильнее всего они затронули остров Родос, откуда эвакуировали 19 тысяч человек, в том числе иностранных туристов.