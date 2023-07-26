26 июля 2023 г. 15:04

В Греции при тушении лесного пожара разбился самолет

 
rus.DELFI.lv
ФОТО: Stopkadras

Самолет пожарной службы потерпел крушение в ходе тушения лесного пожара на острове Эвбея, сообщает греческий телеканала ERT. Момент падения был показан в эфире местного телевидения.

Крушение произошло у города Каристос. Как пишут греческие СМИ, на борту находились два пилота. Связь с ними установить не удалось — вероятно, экипаж погиб.

К месту крушения направились спасательные службы.

В Греции в последние дни установилась аномальная жара, в разных районах страны начались лесные пожары. Сильнее всего они затронули остров Родос, откуда эвакуировали 19 тысяч человек, в том числе иностранных туристов.

На Эвбее, где разбился самолет, эвакуировали жителей четырех деревень.

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Источник
rus.DELFI.lv
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