В Греции лесной пожар добрался до склада боеприпасов на авиабазе

Ударная волна от детонировавших авиабомб и ракет ощущалась на многие километры вокруг. Сотни жителей Неа-Анхиалос и других окрестных деревень эвакуировались — по морю и по суше.

На этой базе дислоцируется 111-е авиакрыло ВВС Греции. Склад боеприпасов расположен в шести километрах от аэродрома, поэтому он и самолеты F-16 не пострадали, но самолеты на всякий случай перебросили на другую базу.

Когда лесной пожар дошел до базы, полиция оцепила территорию, и люди в результате детонации не пострадали. В Неа-Анхиалос взрывной волной выбиты окна.

В Греции, которую вместе со всей Южной Европой накрыла сильная жара, вызванная изменением климата, уже две недели продолжаются лесные пожары.

Сейчас пожар на складе боеприпасов уже потушен. Греческая газета Kathimerini, разбираясь, почему на нем не сработала система тушения, выяснила, что склад был так плотно забит боеприпасами, что мощности противопожарной системы просто не хватило.