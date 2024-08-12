В Греции бушуют лесные пожары. Огонь подбирается к Афинам

С мая по всей Греции вспыхнули сотни лесных пожаров. Летние пожары — обычное явление для Греции, но, как считают ученые, необычайно жаркая и сухая погода, связанная с изменением климата, привела к тому, что пожары стали более частыми и интенсивными.

Более полутысячи пожарных при поддержке добровольцев, 17 самолетов и 15 вертолетов боролись с очередным пожаром, разгоревшимся днем в воскресенье недалеко от Варнавы в 35 км к северу от столицы.

К утру понедельника огонь распространился на юг и полыхал уже в нескольких местах, включая деревню Грамматико, древний город Марафон, приморский муниципалитет Неа Макри и гору Пентели к северу от Афин. Распространению огня помог сильный ветер.