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В Госдуму внесли законопроект о признании соотечественниками за рубежом только тех, кто владеет русским языком. Документы опубликованы на сайте системы обеспечения законодательной деятельности, сообщила "Новая газета".
Russia's Stater Duma
Russia's Stater Duma
© A.Didžgalvio nuotr.

Автор законопроекта — первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ("Единая Россия").

Согласно законопроекту, соотечественниками признаются лица и их потомки, проживающие за пределами России, владеющие русским языком и относящиеся к народам, исторически проживающим на территории России, а также те, кто сделал "свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи" с Россией и чьи родственники по прямой восходящей линии ранее родились или проживали в РФ.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, владение русским языком — "необходимое условие соответствия конституционному требованию к государству обеспечивать общероссийскую культурную идентичность соотечественников, проживающих за рубежом".

Также законопроект предлагает уточнить перечень народов, проживавших и проживающих в РФ. В частности, в перечень включены представители белорусского и украинского народов, представители коренных малочисленных народов.

Изменения вносятся в пункт 3 статьи 1 и в абзац седьмой статьи 2 федерального закона "О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом".

В пункте 3 действующей статьи 1 закона сейчас не упоминается про владение русским языком. Однако в статье 1 говорится, что соотечественниками уже являются лица, "родившиеся в одном государстве, проживающие либо проживавшие в нем и обладающие признаками общности языка, истории, культурного наследия, традиций и обычаев, а также потомки указанных лиц по прямой нисходящей линии"".

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