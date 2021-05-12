В городе Лод в Израиле введено чрезвычайное положение. Там произошли масштабные беспорядки

В Израиле введено чрезвычайное положение в расположенном в 20 километрах от Тель-Авива городе Лод, где во вторник, 11 мая, произошли масштабные беспорядки.
Мэр Лода Яир Ревиво в телевизионном выступлении заявил о "гражданской войне" в городе и полной потере контроля над ним. По словам мэра, в городе были подожжены синагоги и множество автомобилей, разбиты витрины магазинов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Бени Ганц пришли к соглашению о направлении в Лод военных для восстановления порядка.
Агентство AFP со ссылкой на израильскую полицию сообщает, что беспорядки начались после насильственной смерти израильтянина-араба, вызвавшей волнения среди арабского меньшинства. 25-летний араб был смертельно ранен огнестрельным оружием, в связи с этим задержан 34-летний подозреваемый, говорится в полицейском сообщении. По данным израильских СМИ, подозреваемый — горожанин-еврей.
Также сообщается о беспорядках в населенных пунктах Акко на севере Израиля и Яффа близ Тель-Авива, где проживает значительное количество арабов.
Обострение палестинско-израильского конфликта
Ранее резко обострился палестинско-израильский конфликт. Начиная с 10 мая палестинцы из сектора Газа выпустили по Израилю более 200 ракет. Израиль отреагировал на обстрел ракетными ударами по целям в секторе Газа. Министерство обороны Израиля мобилизует пять тысяч резервистов.
Перед этим сотни палестинцев были ранены во время беспорядков в Восточном Иерусалиме. Поводом к обострению конфликта стало намерение властей Израиля принудительно выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима.
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