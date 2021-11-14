Итоговое соглашение конференции было принято с опозданием на сутки и содержало более мягкие формулировки, чем предполагалось изначально.

В частности, в соглашении вместо ”поэтапного отказа” от энергии, получаемой за счет угля и других видов ископаемого топлива, оказалось зафиксировано лишь ”поэтапное сокращение”.

Формулировки пришлось смягчить в последний момент под давлением со стороны государств, которые являются крупными потребителями и производителями угля, в частности, Индии и Китая, пишет Reuters.

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Западные страны остались недовольны внесенными изменениями. Председатель COP26, британский министр энергетики Алок Шарма извинился за эти изменения. Он пояснил, что без них итоговый документ могли не утвердить.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что считает достигнутые на саммите договоренности недостаточными. Экологическая активистка Грета Тунберг прокомментировала итоги саммита словами ”Бла-бла-бла”.

Конференция COP26 открылась в Глазго 31 октября. Ожидалось, что на ней лидеры стран мира примут на себя более жесткие обязательства по противодействию глобальному потеплению, чем те, что были даны в рамках Парижского соглашения по климату в 2015 году.

Президент США Джо Байден раскритиковал президента России Владимира Путина за отказ приехать на конференцию в Глазго. Байден заявил, что в России ”тундра горит, но Путин молчит о готовности что-либо делать. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ отметил, что ”горят леса и в Калифорнии”.