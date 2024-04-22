В Германии задержаны подозреваемые в шпионаже на Китай

На момент задержания подозреваемые вели переговоры о дальнейших исследовательских проектах, которые "могут быть полезны в особенности для расширения боевых мощностей Китая на море", указывается в заявлении. Кроме того, по этим данным, они приобрели по поручению КНР специальный лазер и без необходимого разрешения экспортировали его в Китай, хотя данный прибор подпадает под действие регламента ЕС о предметах двойного назначения.