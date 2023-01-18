Энергетическая компания RWE планирует снести дома в этом населенном пункте, чтобы расширить угольный карьер Гарцвайлер.

Представители полиции сообщили агентству Рейтер, что Тунберг была задержана вместе с другими демонстрантами, которые побежали к краю шахты, расположенной в 9 километрах от Люцерата. По данным полицейских, один из участников акции прыгнул в карьер.

Как позже сообщили Би-би-си представители немецкой полиции, Грету не арестовывали, а лишь задержали для проверки удостоверения личности, после чего она будет отпущена.

В полиции также пояснили, что все остальные задержанные участники акции протеста также будут освобождены без предъявления обвинений после выяснения их личности.

Greta Thunberg © dpa / Scanpix

Власти Германии намерены полностью отказаться от использования угля к 2030 году. По мнению экологических активистов, использование угля подрывает планы правительства по переходу на экологические технологии.

В районе Люцерата ежегодно добывается 25 млн тонн лигнита — одной из самых низкокачественных разновидностей бурого угля с большим содержанием воды.

Городком, который покинули жители, владеет энергетическая компания RWE. В фирме утверждают, что снести дома необходимо как можно быстрее, потому что уголь, залегающий под этим бывшим населенным пунктом, необходим уже этой зимой. Ожидается, что Люцерат станет последним населенным пунктом в истории, который будет снесен для добычи угля на месторождении Гарцвайлер.

В субботу в этом месте состоялась масштабная акция протеста, в которой, по данным полиции, приняли участие около 15 тыс. человек. Организаторы заявили, что против расширения карьера протестовали 35 тыс. демонстрантов.

Грета Тунберг — прославившаяся протестными акциями экоактивистка и человек 2019-го года (самый юный "человек года" в истории) по версии журнала Time.

Она регулярно выступает на международных площадках и известна тем, что старается передвигаться только на экологичных видах транспорта.