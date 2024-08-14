В Германии выдали ордер на арест за подрыв "Северных потоков"

По их сведениям, Владимир З. в последнее время жил недалеко от Варшавы – и в июне немецкие прокуроры попросили польские власти арестовать его на основании ордера. Польша должна была сделать это в течение 60 дней, но не сделала. Подозреваемый скрылся – сейчас его местонахождение неизвестно. Журналистам он заявил, что не причастен к подрыву „Северных потоков“.

Помимо него, по делу проходят ещё двое подозреваемых – супруги Светлана У. и Евгений У., которые, как утверждается, руководят школой дайвинга в Украине, а Владимир З. был в ней инструктором. Светлана У. сказала журналистам, что с Владимиром З. не знакома, об атаке на „Северные потоки“ ничего не знает и вообще была тогда в Болгарии. Её муж согласился отвечать на вопросы только в письменном виде.