В Германии вновь прошли протесты против антиковидных мер

Протесты против обязательной общенациональной вакцинации от коронавируса и других мер по борьбе с пандемией COVID-19 прошли в субботу, 5 февраля, в ряде городов Германии. В некоторых из них эти акции сопровождались контрдемонстрациями сторонников антикоронавирусных ограничений. По данным полиции, мероприятия проходили преимущественно мирно.

Во Фрайбурге, как сообщают в полиции, на протест против антиковидных мер вышли около 4000 человек. При этом сторонники мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса, попытались блокировать движение марша, так что полиции пришлось его перенаправить.

В Карлсруэ, по данным полиции, на протестную акцию вышли около 2000 человек, в центре Штутгарта собралось несколько сотен протестующих. В городе Оснабрюк в федеральной земле Нижняя Саксония в демонстрации приняли участие около 1100 человек. При этом, по данным полиции, многим желающим поддержать протестующих не позволили присоединиться к акции из-за отсутствия защитных масок.

Протесты и контрдемонстрация в Дюссельдорфе

В Дюссельдорфе, где каждую неделю по субботам проходят многочисленные акции противников ограничений, на улицы вышли несколько тысяч человек. Для участия в акции было заявлено около 4000 протестующих, однако полиция полагает, что фактическое число участников могло оказаться выше.

Ранее политики из партий Христианско-демократический союз, "Зеленые", Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), Свободная демократическая партия и Левая партия призвали жителей Дюссельдорфа "показать красную карточку отряду противников вакцинации, правых радикалов и сторонников теорий заговора". Следуя этому призыву, на улицы города вышли сторонники антиковидных ограничений.

Протестный автопробег в Берлине

В Берлине, по данным полиции, число участников заявленной протестной акции составило несколько сотен человек. Кроме того, около 30 машин устроили в столице Германии автопробег в знак протеста против планов по введению обязательной общенациональной вакцинации от коронавируса и уже действующих ограничительных мер.

Менее масштабные протестные мероприятия состоялись в городе Люнебурге и столице федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Шверине.

Возможные увольнения медработников из-за отсутствия прививки от COVID-19

В очередной раз массовая акция против обязательной общенациональной вакцинации от COVID-19 прошла в Гамбурге. Как сообщает общественно-правовая медиакомпания NDR, на это мероприятие пришли, в основном, люди среднего возраста. Акция прошла мирно.

Некоторые из ее участников держали в руках плакаты с лозунгами: "Свободное решение о прививке" и "Нет - ограничению в правах из-за прививки". Один из выступающих на сцене особо выделил проблему недостаточного внимания к профессиям, связанным с уходом за пожилыми и больными людьми. В соответствии с новым законом, с 15 марта 2022 года в Германии медработники могут лишиться возможности работать по профессии, если они не будут привиты от коронавируса. Как написала в середине января газета Süddeutsche Zeitung, теперь эксперты в сфере здравоохранения допускают, что из-за увольнений эта сфера может потерять до пяти процентов персонала.