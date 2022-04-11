В Германии вновь прошли пророссийские акции

Сразу в нескольких городах Германии снова прошли пророссийские демонстрации и автопробеги. Об этом в воскресенье, 10 апреля, сообщает информационное агентство epd.

На улицы Франкфурта-на-Майне одновременно вышли те, кто поддерживает российскую военную агрессию в Украине, и те, кто требует, чтобы Москва остановила войну. Среди последних — беженцы из Украины, ставшие свидетелями обстрелов городов. Наш корр поговорил с участниками обеих акций pic.twitter.com/aDlxeN9emL — DW на русском (@dw_russian) April 10, 2022

В частности, в автопробеге в Ганновере приняли участие около 350 автомобилей, проехавшие по столице федеральной земли Нижняя Саксония в сопровождении полиции. Начало акции было задержано, поскольку полиция требовала снять с капотов автомобилей огромные российские флаги. Федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер (Nancy Faeser) заявила газете Welt am Sonntag о необходимости полиции вмешиваться в пророссийские автопробеги в случае нарушения их участниками немецкого законодательства.

Параллельно в центре Ганновера собралось около 3500 человек с желто-синими флагами, протестовавших против нападения России на Украину. Бургомистр города Моника Плэйт (Monica Plate) призвала собравшихся воздержаться от обвинений в адрес русскоговорящих.

Во Франкфурте-на-Майне несколько сотен пророссийских демонстрантов прошли через центр города. По словам представителя полиции, в акции под девизом "Против травли и дискриминации русскоязычных сограждан/Против войны — за мир" участвовало трехзначное число участников. Власти города после переговоров с организаторами разрешили спорную акцию, но запланированныйавтопробег был запрещен. При этом пророссийские демонстранты, по информации полиции, произносили воинственные лозунги, что позволяет возбудить дела по фактам одобрения агрессивной войны России в Украине.

В Любеке полиция прервала пророссийский автопробег

Ранее, 9 апреля, в Штутгарте около 200 автомобилей проехали через центр города, выступая, среди прочего, "против дискриминации русскоязычных детей в школах" сообщило издание Stuttgarter Nachrichten.

В тот же день полиция Любека остановила пророссийский автопробег.