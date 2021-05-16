В Германии виртуально наградили лауреатов премии имени Льва Копелева

В Германии в воскресенье, 16 мая, прошла виртуальная церемония вручения премии имени Льва Копелева за мир и права человека за 2020 и 2021 годы. В 2021 году лауреатами стали лидеры белорусской оппозиции Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало, а в 2020-м - российский медиа-ресурс "ОВД-Инфо" и российский историк Юрий Дмитриев. Из-за пандемии коронавируса премии вручались в режиме онлайн сразу за два года.

Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, кандидат в канцлеры ФРГ Армин Лашет (Armin Laschet), выступая с торжественной речью на церемонии, отметил, что Тихановская, Колесникова и Цепкало "своей решимостью и мужеством запустили демократическое движение, охватившее всю Беларусь". Медиа-ресурс "ОВД-Инфо", по словам Лашета, содействует в бесчисленных случаях расследованию в России задержаний по политическим причинам, а Юрий Дмитриев - своей работой "закладывает важный фундамент в демократическое развитие своей страны".

"Деятельность Льва Копелева может стать примером, когда речь идет о сегодняшних отношениях Германии и России. Для меня этот пример означает непоколебимость и верность принципам при соблюдении ценностей и правил и одновременно - непрекращающиеся усилия во имя диалога и мирного сосуществования", - заявил Армин Лашет.

Тихановская призвала Европу к посредничеству

Светлана Тихановская, проживающая в настоящее время в изгнании в Литве, подключилась к видеоконференции и призвала Европу взять на себя роль посредника и заставить правительство в Беларуси сесть за стол переговоров. Вероника Цепкало в заранее записанном видеообращении посвятила присужденную ей премию всем белорусам и особенно белорусским женщинам, которые борются за демократические права в Беларуси и из которых иные все еще находятся в белорусских тюрьмах, таким как Мария Колесникова. От имени Колесниковой с благодарственной речью выступила ее проживающая в изгнании сестра Татьяна Хомич.

Основатели "ОВД-Инфо" журналист Григорий Охотин и программист Даниил Бейлинсон в заранее записанном видеопослании сообщили, что они воспринимают себя мостиком между активистами и СМИ и своей работой желают дать толчок развитию гражданского общества. Они назвали присуждение премии имени Льва Копелева большой честью для всей их команды, тысяч волонтеров и десятков тысяч сторонников и спонсоров.

За историка Юрия Дмитриева, находящегося в настоящее время в тюрьме, благодарственное слово произнесла на видеозаписи его дочь Катарина Клодт.

Премия имени Льва Копелева

Все лауреаты премии им. Льва Копелева являются продолжателями традиций гуманиста и писателя Льва Копелева, умершего в 1997 году и проведшего последние годы жизни в Кельне после того, как в 1981 году советские власти лишили его советского гражданства.

Лауреатами премии становились, в числе прочих, российский социолог из "Левада-центра" Лев Гудков, организация HALO Trust, занимающаяся обезвреживанием мин, общество "Мемориал", редакция "Новой газеты", сирийские врачи Аммар Закария и Абдулкадер Абдулрахим, украинская певица и активистка Майдана Руслана Лыжичко и Дрезденская инициатива по спасению беженцев в Средиземном море "Миссия Lifeline".

Общественная организация Форум Льва Копелева была основана после смерти Копелева его многочисленными друзьями и соратниками в 1998 году в Кельне под руководством Фрица Пляйтгена (Fritz Pleitgen). Целью организации является продолжение борьбы Льва Копелева за гуманность, мир и права человека на основе принципа "от человека к человеку, от народа к народу".