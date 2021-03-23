В целях борьбы с пандемией коронавируса общественная, экономическая и частная жизнь в Германии на время пасхальных праздников должна быть ограничена так сильно, как никогда раньше во время пандемии. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) на пресс-конференции ночью во вторник, 23 марта, по итогам 15-часовой встречи с главами правительств федеральных земель. "Ситуация очень и очень серьезная", — подчеркнула Меркель.

Согласно решению, Страстной четверг и суббота, 1 и 3 апреля, перед Пасхой в порядке исключения объявлены выходными днями. При этом Страстная пятница, Пасха и следующий за ней понедельник — в Германии традиционно нерабочие дни. Таким образом, "в течение пяти дней подряд будет действовать принцип "мы остаемся дома", — подчеркнула канцлер.

На Пасху запрещены массовые скопления людей в общественных местах



Все торговые точки на этот срок прекратят работу. Исключение сделают только в субботу для продуктовых магазинов, остальные четыре дня супермаркеты тоже будут закрыты. Согласно решению канцлера и глав федеральных земель, массовые скопления людей в общественных местах в эти пять дней полностью запрещены. Правительство ФРГ призвало церкви и религиозные общины вести пасхальные богослужения онлайн. Открытыми должны остаться лишь центры вакцинации и проведения тестов на коронавирусную инфекцию.

В регионах, где индекс заражений за неделю превышает 100 на 100 тысяч человек, могут ужесточить ограничение социальных контактов, ввести ограничения на выход из дома, а также обязать носить медицинские маски в личных автомобилях.

Кроме того, для выезжающих на отдых за границу введут общую обязанность проходить тестирование перед обратным рейсом. Возвращение в Германию будет возможно только при наличии теста.

Правительство ФРГ планирует расширить тестирование учащихся и педагогов в школах и детских садах "как можно скорее, чтобы делали два теста в неделю". Также планируется выделить дополнительную финансовую помощь фирмам, наиболее сильно пострадавшим от пандемии.

Локдаун в Германии продлевается до 18 апреля



Локдаун в Германии в свете всплеска заражений коронавирусом SARS-CoV-2 останется в силе до 18 апреля. В остальном действующие ограничения сохранятся. Жителей Германии призвали свести контакты до абсолютно необходимого минимума. Разрешены встречи до пяти человек из двух домохозяйств, не считая детей до 14 лет. Работодателям предписано изыскать возможности для расширения дистанционной работы. Школы и детские сады будут приостанавливать свою деятельность при показателе новых заражений за последние семь дней в 200 случаев на 100 тысяч человек.

Жесткий локдаун действует в ФРГ с 16 декабря 2020 года, его неоднократно продлевали и дополняли новыми мерами. Так, в работающих магазинах и общественном транспорте необходимо носить только медицинские маски или респираторы FFP2. С наступлением весны меры начали ослаблять. С 1 марта вновь открылись парикмахерские, с 8 марта — книжные и цветочные магазины, магазины садовых товаров, косметические салоны, автошколы и пилотные училища, постепенно возобновляют работу музеи и галереи.

Более 4 процентов жителей ФРГ сделали обе прививки



Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание Covid-19, с момента проникновения в Германию обнаружен у 2 667 225 человек, из них 74 714 скончались, а свыше 2,42 млн выздоровели, следует из данных Института имени Роберта Коха (RKI). Вакцинация в ФРГ идет с конца декабря, более 4 процентов населения уже сделали обе требуемые прививки.