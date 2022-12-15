В Германии строят завод по производству боеприпасов

После двух отказов Швейцарии в реэкспорте боеприпасов в Украину в ответ на запрос Берлина немецкий оборонный концерн Rheinmetall строит новый крупный завод по производству боеприпасов. Линии по производству боеприпасов среднего калибра должны быть готовы уже в январе, целью является автономное снабжение боеприпасами бундесвера, сообщает в четверг, 15 декабря, информационное агентство dpa, получившее соответствующее подтверждение оружейного концерна.

По словам представителя Rheinmetall, основное внимание направлено на то, чтобы восстановить обеспечение боеприпасами Германии, которое будет независимым от зарубежных производственных мощностей. Было принято решение о производстве боеприпасов калибрами 20-35 мм в ФРГ, отметил он далее.

Производство начнется в июне 2023 года, а в июле Rheinmetall сможет поставить первую партию боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard. Тем самым, если федеральное правительство направит соответствующий заказ, Украина может получить до 300 тысяч боеприпасов, сообщил далее представитель концерна. Где именно строится новый завод, публично не сообщается.

В бундестаге приветствовали строительство завода Rheinmetall

В свою очередь председатель комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) заявила, что очень рада быстрым действиям немецкой оборонной промышленности. "В будущем в Германии будет производиться больше боеприпасов, в которых мы срочно нуждаемся", - отметила она в интервью dpa. По ее словам, "чрезвычайно важно, чтобы Германия вместе с партнерами по НАТО стала более независимой в производстве боеприпасов". В ноябре Штрак-Циммерман призвала срочно сделать выводы из позиции Швейцарии, отказавшейся поставлять боеприпасы.

Как отмечает dpa, в ближайшие годы Германия планирует потратить в общей сложности более 20 млрд евро на боеприпасы, включая ракеты и артиллерийские боеприпасы.

Конфликт вокруг боеприпасов для ЗСУ Gepard из Швейцарии

Ранее власти Швейцарии дважды отказали Берлину в реэкспорте боеприпасов в Украину.Речь идет о поставках Украине произведенных в Швейцарии снарядов для ЗСУ Gepard. Германия еще в начале лета запросила у правительства в Берне разрешение на реэкспорт в Украину 12 400 таких снарядов, но получила отказ с указанием на нейтралитет Швейцарии.

Осенью Минобороны ФРГ направило в Берн новый запрос, указав на необходимость защиты критически важной инфраструктуры и морских портов в Украине, имеющих ключевое значение для экспорта зерна. В ответ власти Швейцарии вновь заявили, что проводимая ими политика нейтралитета не позволяет удовлетворить запрос. В Берне пояснили, что законы Швейцарии запрещают экспорт оружия в страны, где идут вооруженные конфликты.

ЗСУ Gepard стали первым видом тяжелого вооружения, которое Германия пообещала передать Украине. К концу сентября Киеву были поставлены все 30 обещанных Украине зенитных установок, проблемы с самого начала были связаны с боеприпасами к Gepard. Первоначально Украине было передано 60 тысяч снарядов, но учитывая высокие темпы, которыми украинские войска расходуют боеприпасы, этого оказалось мало.