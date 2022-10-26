Правительство Германии в среду, 26 октября, одобрило планы министра здравоохранения ФРГ Карла Лаутербаха (Karl Lauterbach) по легализации каннабиса в стране. Согласно ключевым пунктам соответствующего законопроекта, жителям Германии разрешено приобретать и хранить до 20-30 граммов марихуаны для употребления дома или в общественных местах. Разрешается также разводить каннабис в ограниченном объеме в своем жилище.
"Производство, поставки и распространение каннабиса дозволено в рамках лицензированного и государственного контроля", - говорится в законопроекте. При продаже лицам старше 21 года пределы содержания в каннабисе тетрагидроканнабинола (ТГК) не устанавливаются, для взрослых младше 21 года целесообразность ограничений обсуждается.
Продвигая закон о легализации каннабиса, Лаутербах выполняет один из пунктов коалиционного соглашения участников правящей в ФРГ коалиции в составе социал-демократов, свободных демократов и "зеленых".
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