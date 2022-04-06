Немецкие импортеры угля предполагают, что до конца текущего года импорт российского угля может быть полностью замещен поставками из иных источников. "Российский каменный уголь может быть заменен углем из других стран, таких как США, ЮАР, Австралия, Колумбия, Мозамбик и Индонезия", - заявил председатель Ассоциации импортеров угля Александер Бете (Alexander Bethe) изданиям медиагруппы Funke в среду, 6 апреля.

По его словам, "возможное прекращение ввоза российского угля в ЕС не застанет врасплох немецких импортеров" и полный отказ от угля из РФ станет возможен до будущей зимы. Бете также сообщил, что перебои с поставками российского угля наблюдаются с прошлой осени, с тех пор импортеры и потребители ищут альтернативы. В 2021 году Германия, по его данным, импортировала из РФ около 18 миллионов тонн каменного угля.

ЕС планирует ужесточение санкций

В Евросоюзе планируют ужесточение санкций в отношении России, развязавшей полномасштабную войну против Украины. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) 6 апреля заявила о намеченном расширении санкций и еще большем ограничении политических и экономических возможностей Кремля. "И это не последние наши санкции", - подчеркнула она, указав на военные преступления, в которых обвиняются российские подразделения, покинувшие Киевскую область.

В тот же день сообщается, что немецкая промышленность поддержала санкционный курс правительства ФРГ и ЕС в отношении России. "Зверства в Буче требуют решительного и недвусмысленного ответа со стороны Запада", - цитирует dpa слова Зигфрида Руссвурма (Sigfried Russwurm), руководителя Федерального объединения немецкой промышленности BDI. Представитель немецких промышленников указал, что полное общеевропейское эмбарго на российский уголь выходит далеко за рамки сокращения поставок угля из РФ, которое компании уже осуществили, "но на фоне эскалации насилия решение более чем обоснованное".