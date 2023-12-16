В Германии растет объем обменов немецких марок на евро

Немецкий федеральный банк (бундесбанк) более чем через 20 лет после введения евро продолжает обменивать хранящиеся у населения немецкие марки. В 2023 году для обмена поступило более 53 млн марок, сообщает агентство dpa в субботу, 16 декабря. Объемы обменов растут второй год подряд - в 2022 году они составили 49 млн. 4 мы исходим из того, что и в последующие годы будем обменивать значительные суммы", - заявил в интервью агентству член правления бундесбанка Бурхард Бальц (Burkhard Balz). По его словам, главный источник поступления марок - находки в старых домах и квартирах, полученных по наследству.

Через 22 года после введения евро невозвращенными в банки остаются миллиарды марок. По оценкам бундесбанка, общая стоимость наличности, которая до сих пор не возвращена, составляет 12,3 млрд марок: банкноты на сумму 5,7 млрд и монеты на примерно 6,6 млрд. Часть из них безвозвратна утрачена, другая находится в руках коллекционеров, третья ждет своего часа, чтобы быть обменянной.