В Германии расследуют гибель украинца: вероятно убийство

В центре размещения беженцев в Ростоке на северо-востоке Германии погиб 46-летний украинец. Обстоятельства смерти указывают на вероятное убийство, сообщили в понедельник, 12 августа, управление полиции Ростока и прокуратура.

Уголовная полиция ведет расследование

Тяжело раненый мужчина был найден сотрудником службы безопасности в общежитии, который и вызвал скорую помощь. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть, указывается в заявлении.