Правительство Германии продлило срок, до которого должны быть привиты 80 процентов населения, до конца января. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщает газета Bild am Sonntag со ссылкой на представителя правительства. До сих пор первую дозу вакцины получили около 74 процентов жителей страны, еще 5,3 миллиона недостающих прививок до 7 января сделать уже не удастся.

О необходимости уложиться в этот срок представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) заявлял 22 декабря. Еще одна его цель - сделать 30 миллионов прививок до конца 2021 года, скорее всего, будет достигнута к 27 декабря.

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Бундестаг рассмотрит вопрос об обязательной вакцинации

Бундестаг обсудит введение обязательной вакцинации в начале января. Один из сложных вопросов в этой дискуссии - с какого момента человек теряет статус привитого и должен снова вакцинироваться, говорит депутат от СДПГ Дирк Визе (Dirk Wiese).

Блок ХДС/ХСС выступает за то, чтобы уменьшить интервал между прививками для медицинского персонала, чтобы таким образом защитить пожилых людей и пациентов с серьезными заболеваниями. Можно было бы ориентироваться на то, чтобы делать прививки медработникам каждые три месяца, как это рекомендует комиссия по вакцинации, говорит депутат ХДС Кино Зорге (Tino Sorge). По данным комиссии, именно за этот срок ослабевает действие предыдущей вакцины.

Заражаемость коронавирусом в Германии продолжает снижаться. За последние сутки в стране зарегистрированы 10 100 новых случаев, это более чем на 19 тысяч меньше, чем неделей ранее. Семидневный коэффициент заражаемости за минувшие сутки снизился с 242,9 до 220,7 случая на 100 тысяч населения, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). Но из-за распространения омикрон-варианта Германия ужесточает ограничения.