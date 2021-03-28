Решение о регистрации в Евросоюзе российской вакцины от коронавируса "Спутник V" должно быть принято "как можно скорее". Это мнение выразил глава правительства Баварии Маркус Зёдер в интервью газетам Passauer Neue Presse и Donaukurier, опубликованным в субботу, 27 марта.

"Нам следует извлечь урок из негативного опыта, который мы извлекли из первых закупок (вакцины от коронавируса. — Ред.)", — заявил Зёдер, подразумевая ситуацию, в которой страны ЕС отправляют на экспорт миллионы доз производящейся на их территории вакцины AstraZeneca, несмотря на то что потребность в этой вакцине в самом Евросоюзе до сих пор не удовлетворена. "Именно поэтому ЕС нужно на этот раз быстро заключить все необходимые договоры, чтобы получить столько вакцины, сколько нужно", — подчеркнул Зёдер.

Идею о необходимости использования препарата "Спутник V" поддержал и глава земельного правительства Тюрингии Бодо Рамелов. В интервью газете Welt, опубликованном 27 марта, политик указал на необоснованность предрассудков в отношении российской вакцины. "Я борюсь за "Спутник V" не потому, что он сделан в России, а потому, что считаю необходимым закупить все вакцины, которые мы можем закупить", — отметил Рамелов, добавив, что его позиция в этом вопросе не связана ни с политикой его партии ("Левая партия"), ни с якобы имеющимися у него особыми отношениями с Москвой.

По словам политика, "Спутник V" должен подвергнуться таким же проверкам, как и все прочие вакцины. Однако рамочных договор о закупке этого препарата следовало бы заключить уже давно, резюмировал он.

Какие вакцины от коронавируса допущены к применению в ЕС



На сегодняшний день регистрацию в ЕС прошли вакцины от COVID-19 компаний BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Что касается российского препарата "Спутник V", то в начале марта европейский регулятор лекарственных средств EMA приступил к процессу постепенной экспертизы этой вакцины для ее последующей регистрации.

26 марта министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обвинил Москву в том, что она использует вакцину "Спутник V" в качестве "орудия пропаганды". В свою очередь, правительство ФРГ выразило готовность применять российский препарат для вакцинации населения, если он будет одобрен EMA.