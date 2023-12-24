В Германии предложили ввести налог солидарности с Украиной

Председатель Совета экономических экспертов при правительстве ФРГ ("Совета мудрецов") Моника Шнитцер призвала ввести надбавку к подоходному налогу для оказания помощи Украине - налог солидарности с Украиной (Ukraine-Solidaritätszuschlag).

"Особые события требуют особых мер. Введение налога солидарности с Украиной как надбавки к подоходному налогу для оказания военной помощи могло бы стать ответом на этот вызов", - пояснила Шнитцер в интервью газете Rheinische Post, обнародованном в субботу, 23 декабря.

Она признала, что такая мера была бы непопулярной. "Но, в конечном счете, в этой войне речь идет и о нашей безопасности. Лучше действовать сейчас, чем тогда, когда агрессия России неожиданно потребует совсем других мер", - подчеркнула глава "Совета мудрецов".

Масштабная помощь Германии Украине

Свободная демократическая партия (СвДП), входящая в состав правящей ныне в ФРГ "светофорной коалиции", обещала не допустить в Германии ни повышения налогов, ни тем более введения новых.