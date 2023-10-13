В Германии полиция ожидает волну антисемитских выступлений

В BKA полагают, что в поле зрения пропалестинских группировок могут попасть и оборонные концерны в Германии, поскольку Израиль обратился к правительству ФРГ с просьбой о поставке боеприпасов. Германские силовые структуры также ожидают антисемитских акций приверженцев левоэкстремистской сцены.
Палестинское радикальное движение "Хамас" через Telegram призвало провести 13 октября акции протеста против Израиля по всему миру. В докладе отмечается, что призывов к нападениям в Германии и Европе пока нет, но аналитики не исключают, что "ликование и травля после нападения "Хамас" на Израиль могут быть использованы для инициирования насильственных актов против израильских целей в Германии".
Центральный совет евреев обеспокоен антисемитизмом в школах ФРГ
Между тем Центральный совет евреев в Германии выразил обеспокоенность по поводу нового качества антисемитских настроений в немецких школах.
"Открытый антисемитизм в немецких школах для нас, к сожалению, не удивителен. Эта проблема известна давно. Но нынешняя поддержка жестокого террора "Хамас" в Израиле, демонстрирующая новое измерение ненависти к евреям в немецких школах, является все же шоком", - сказал представитель совета в интервью агентству dpa.