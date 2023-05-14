В столице Германии у главы украинского государства запланированы встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier) и федеральным канцлером Олафом Шольцем (Olaf Scholz). В воскресенье, 14 мая, в немецком Ахене Зеленскому как представителю всего украинского народа должны вручить престижную Премию имени Карла Великого. С 1950 года она присуждается деятелям, которые внесли выдающийся вклад в дело европейского единства.

Это будет первый визит Зеленского в Германию с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Поездке предшествует его визит в Италию, в ходе которого 13 мая Зеленский встретился с президентом страны Серджо Маттареллой, премьер-министром Джорджей Мелони и папой римским Франциском.

Германия готовит крупнейший пакет военной помощи для Украины



Накануне визита Минобороны Германии сообщило, что правительство ФРГ готовит крупнейший с начала российского вторжения пакет военной помощи Украине на сумму почти в 2,7 млрд евро.

Украина получит от Германии еще 20 БМП Marder, 30 танков Leopard 1, 18 колесных гаубиц, четыре системы ПВО IRIS-T SLM, 12 пусковых установок IRIS-T SLS, сотни управляемых ракет для этих систем и до 200 разведывательных дронов. Кроме того, Украина получит 100 бронетранспортеров для транспортировки украинских военнослужащих и 100 транспортных средств логистической поддержки.