Полиция и прокуратура нескольких регионов Германии расследуют более 140 дел об одобрении войны России против Украины. Об этом сообщают газеты группы Redaktionsnetzwerks Deutschland в понедельник, 18 апреля. Большинство открытых дел касаются использования буквы "Z", которая стала символом российского нападения.

Изображение этой буквы в общественных местах подпадает под 140 статью немецкого Уголовного кодекса, которая предусматривает штраф или лишение свободы до трех лет для тех, кто "поощряет или иным образом …одобряет публично, на собрании или путем распространения письменных материалов" противоправные действия.

В земле Саксония-Анхальт заведены 19 дел по этой статье из-за буквы "Z", в Гамбурге - 17, из них 16 тоже касаются этого символа. В самой многонаселенной земле - Северной Рейн-Вестфалии открыто 37 дел из-за одобрения российской агрессии против Украины, 22 из них также связаны с демонстрацией "Z". Некоторые регионы, например, Бавария, такую статистику по оправданию нападения России на Украину не ведут, но заверяют, что принимают меры против тех, кто подозревается в этих преступлениях.

С начала российской войны в Украине в ряде городов Германии прошли пророссийские акции, участники которых вышли на улицы с флагами РФ и Советского Союза.