В Германии оценили колоссальный ущерб от наводнения

Многие участки железнодорожного полотна разрушены или смыты. В пострадавших от стихийного бедствия районах разрушены и подтоплены многие вокзалы.

Дорогам и автомагистралям был нанесен ущерб в размере нескольких сотен миллионов евро. В районах наводнений в Рейнланд-Пфальце и Северном Рейне — Вестфалии необходимо как можно скорее восстановить мосты, железные дороги, автомагистрали и вышки сотовой связи, пишет издание.

Согласно документу министерства, в кризисных регионах в кратчайшие сроки за счет федерального правительства могут быть построены 300 временных мостов. Кроме того для обеспечения бесперебойного железнодорожного сообщения вспомогательные мосты намерен возвести концерн Deutsche Bahn.

Глава Германского союза страховщиков Йорг Асмуссен (Jörg Asmussen) опасается рекордного ущерба от наводнения. "В краткосрочной перспективе 2021 год может превратиться в один из самых разрушительных с 2013 года", — заявил он в интервью газете Rheinische Post.

В 2013 году из-за наводнений, ураганов и циклонов сумма застрахованного ущерба составила 9,3 млрд евро. По его словам, если мировому сообществу не удастся достичь целей Парижского климатического саммита и не остановить изменения климата, то это будет означать конец существующей системы страхования от природных катаклизмов.