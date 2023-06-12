В Германии начались крупнейшие воздушные учения в истории НАТО. В них принимают участие 25 стран

Генерал-лейтенант Гюнтер Кац из командования немецких воздушных сил рассказал, что на этот раз будет отрабатываться переброска крупных авиационных соединений в течение очень короткого времени.
"У нас будет более 100 самолетов из Америки, которые прибудут через Атлантику, которые мы примем, которые мы обеспечим логистикой и которые затем будут соответствующим образом задействованы в учениях", — сказал Кац.
Учения пройдут в трех воздушных пространствах над Германией: от побережья Балтийского моря через восточную Германию, от Баварии до Рейнланд-Пфальца и от Нижней Саксонии в Северном море до воздушного пространства Нидерландов.
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