В Германии Кельнский собор закрыт для туристов из-за угрозы теракта

Ранее сообщалось, что по запросу кельнской полиции районный суд Оберхаузена 25 декабря подтвердил в отношении таджика меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 января 2024 года. Кроме него, в Везеле были задержаны еще четыре человека, но их отпустили.

В прокуратуре Кельна также рассматривается запрос на экстрадицию подозреваемого в Австрию, представитель полиции, сообщивший об этом, не стал уточнять детали, который содержит запрос.

Кроме того, в рамках расследования были задержаны еще четыре человека, трое из них, в возрасте 25, 30 и 38 лет, имели таджикское или узбекское гражданство и были взяты под стражу в Нёрвенихе округа Дюрен, а также в Дуйсбурге и Херне Рурской области, четвертый, 41-летний гражданин Германии турецкого происхождения, в Бохуме. Все кроме одного были отпущены в первый день 2024 года. Задержанный в Дюрене гражданин Таджикистана помещен под арест, который может продлиться до 14 января.

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